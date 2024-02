Girone B di Serie C, Cesena-Arezzo: il pronostico del match

La classifica del Girone B di Serie C parla in maniera molto chiara, il Cesena allenato da Domenico Toscano non sembra avere rivali. I bianconeri con 62 punti conquistati (19 vittorie, 5 pareggi e 1 sola sconfitta) nelle prime 25 giornate hanno ben 12 lunghezze di vantaggio sulla Torres seconda.

Nel turno infrasettimanale il Cesena riceve un Arezzo reduce da un doppio segno X consecutivo centrato prima in casa contro l'Entella (0-0) e poi in trasferta contro il Pontedera (1-1). I toscani complessivamente lontano dai lidi amici ha fatto registrare 4 successi, 3 pareggi e 6 sconfitte, sono 16 i gol realizzati da Niccolo Gucci e compagni mentre c'è un bel 21 nella casella delle reti subite.

Padroni di casa favoriti

Cesena ancora imbattuto davanti al proprio pubblico, sono ben 10 le vittorie centrate dai bianconeri nelle prime 12 gare di campionato disputate al "Manuzzi". Il segno 1 al novantesimo non sembra in discussione, per alzare di poco il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" 1+Multigol 1-4 (il Cesena in casa ha regalato soltanto una volta l'Over 4,5) al triplice fischio dell'arbitro.