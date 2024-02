Sinner nuovo numero 3? C'è chi guarda oltre: quota pazzesca per la vetta Atp

Giusto il tempo di ricaricare le batterie e Jannik Sinner è pronto a scendere in campo dopo il trionfo agli Australian Open . Mercoledì 14 febbraio è previsto l'esordio dell'azzurro nell' Atp 500 di Rotterdam , contro l'olandese Van De Zandschulp . Ma già si guarda oltre: già, perchè in caso di successo sul cemento indooor olandese, Jannik salirebbe al terzo posto del Ranking scavalcando Medvedev (che non partecipa al torneo).

I due si sono affrontati un mese fa in Australia e Sinner non ha avuto pietà: netto 3-0. Inevitabile che in questo incontro i favori del pronostico siano tutti per Sinner, bancato vincente a 1.10 mentre la vittoria dell'olandese paga circa 8 volte la posta.

Vincente Atp Rotterdam, ecco il favorito dei bookie

Sulle lavagne di tutti i principali operatori di scommesse Sinner figura come il grande favorito per la vittoria finale a Rotterdam. L'affermazione dell'altoatesino raddoppierebbe (quota 2) qualsiasi investimento, con Rublev prima alternativa a quota 6.

Terzo in ordine di preferenza il bulgaro Dimitrov, che sempre martedì 13 affronterà l'azzurro Sonego. Meno chances per i bookie per il danese Rune, un cui trionfo a Rotterdam è offerto a 12, outsider anche De Minaur e Hurkacz che pagano 16 volte la posta.

Sinner, missione numero uno: bookie scatenati

Il primo grande obiettivo dell'anno è stato centrato: vincere uno Slam. Tra gli altri in piedi in questo 2024, per Sinner, c'è la vetta della classifica ATP. Alcuni bookmaker offrono il mercato "Posizione in classifica di Sinner al 18 novembre". L'ipotesi che Jannik in quella data figuri come il numero 1 al mondo vale circa 3 volte la posta.