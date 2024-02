Champions League, la Lazio sfida il Bayern: ecco il pronostico

E all'Olimpico i biancocelesti proseguono la loro marcia nella fase ad eliminazione diretta. Di fronte c'è il Bayern Monaco, primo con 16 punti in un girone piuttosto abbordabile in cui figuravano Copenaghen, Galatasaray e Manchester United.

Pronostico primo tempo: le quote

Lo 0-3 incassato dai bavaresi per mano del Leverkusen in Bundesliga conferma che i tedeschi dietro sono poco affidabili. Non solo, anche meno continui rispetto al passato: Bayern-Werder Brema 0-1 (21 gennaio) e Eintracht-Bayern 5-1 (9 dicembre) sono le altre due macchie nere più vistose nel ruolino di marcia "recente" degli uomini di Tuchel.

Da segnalare che i tedeschi in Champions League hanno segnato 9 dei 12 gol totali nei secondi tempi. Almeno al riposo si registrerà un risultato di parità? L'X primo tempo figura a quota 2.35 sulla lavagna Cplay, su William Hill l'offerta scende a 2.30 e su Bwin a 2.20.