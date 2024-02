Pronostici Serie A, Bologna-Fiorentina: quote e statistiche del match

Recupero della 21ª giornata di Serie A. Il match in programma allo stadio "Renato Dall'Ara" mette in palio tre punti pesanti in ottica Champions League. In campo scendono il Bologna di Thiago Motta, squadra ritrovata con ben 8 gol fatti nelle ultime due vittorie ottenute in casa contro Sassuolo (4-2) e Lecce (4-0), e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La "Viola" con il 5-1 inflitto al Frosinone nel fine settimana è tornata a vincere dopo 4 turni di stop (1 pareggio e 3 sconfitte fra la 19ª e la 23ª giornata).