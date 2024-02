Pronostici e statistiche di Serie C, l'analisi di Juve Stabia-Brindisi

Il programma della 26ª giornata del Girone C di Serie C mette a confronto la Juve Stabia capolista con il Brindisi penultimo della classe. La squadra allenata da Guido Pagliuca vanta ben 8 vittorie e 4 pareggi nelle prime 12 gare interne di campionato. Le " Vespe " in queste 12 partite sono riuscite a realizzare la bellezza di 17 gol mentre sono soltanto 2 le reti al passivo.

Il Brindisi (3 successi, 1 pareggio e 9 sconfitte in trasferta) non ha trovato la via del gol nelle precedenti tre sfide esterne.

Juve Stabia favorita

Per i bookie non sembra esserci partita, il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro non dovrebbe essere in discussione. La Juve Stabia potrebbe riuscire a mantenere la propria porta inviolata, ok il No Goal al termine del secondo tempo di gioco. Interessante la "combo" 1+Multigol 1-3 al 90'.