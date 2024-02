Feyenoord-Roma, statistiche e pronostico di Gollo Predictor

Feyenoord e Roma si giocano l’andata dei playoff di Europa League, valida per accedere agli ottavi di finale. Una sfida ormai consueta, visto che le due squadre si trovano di fronte per la terza stagione di fila. Una partita non semplice per i giallorossi, reduci dalla prima sconfitta dell’era De Rossi. Olandesi che partecipano all’Europa League dopo il terzo posto nel proprio girone di Europa League .

Per ottenere un pronostico appetibile c’è bisogno di Gollo-Predictor e delle sue Schede Match basate su algoritmi che lavorano su migliaia di dati statistici che è difficile trovare.

Scorrendo le statistiche si nota che il Feyenoord vive un ottimo momento di forma nel proprio campionato, decisamente meno impegnativo rispetto alla Serie A, e che è sempre andato a segno nelle gare interne europee stagionali. Roma alle prese con qualche problema difensivo, dopo i 4 gol rimediati dall’Inter e visto che ha sempre subito almeno una rete nelle 3 trasferte stagionali di Europa League.

Feyenoord-Roma, il pronostico di Gollo-Predictor

Per quanto riguarda i cartellini c’è una differenza sostanziale se si prende il dato totale visto che il Feyenoord in campionato riceve in media 0.82 cartellini in casa contro i 2.82 degli ospiti. C’è da sottolineare che l’Eredivisie olandese non è certamente al livello della Serie A e che i biancorossi di Rotterdam spesso dominano le proprie partite, soprattutto quelle casalinghe.

Ecco, quindi, che grazie all’analisi statistica e algoritmica di GOLLO, il mio pronostico si orienta decisamente su: GOL e per chi vuole rischiare qualcosa in più anche l’esito 2 CARTELLINI. Per tanti altri consigli iscriviti sul canale Telegram di Gollo Predictor.