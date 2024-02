Benfica-Tolosa, le quote e il pronostico del match

Andata dei sedicesimi di finale di Europa League , al da Luz di Lisbona va in scena Benfica-Tolosa . La compagine portoghese ha salutato la Champions League con solamente 4 punti conquistati nelle 6 gare disputate nel gruppo D . Son passati poco più di due mesi dall'ultimo impegno europeo del Benfica, dal 12 dicembre in poi le " Aquile " hanno fatto registrare 10 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle successive 12 sfide ufficiali.

Il Tolosa, posizionato nella parte bassa della classifica della Ligue 1, difficilmente riuscirà a fermare la capolista della Liga Portugal. In trasferta la squadra biancoviola è reduce dal 3-2 ottenuto sul campo del Reims mentre nelle restanti 10 gare esterne di campionato ha fatto registrare 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Portoghesi super favoriti

Per le quote non sembra esserci partita, il segno 1 paga soltanto 1.35 mentre la "combo" che lega il successo dei portoghesi al Multigol 2-5 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.70. Il Multigol Casa 2-4 è offerto su Cplay a 1.50, su Snai a 1.57 e su Eurobet a 1.58.