Europa League, chi vince la Coppa? Che quota per il trionfo di un ex Juve!

Nella giornata in cui Roma e Milan giocano l'andata dei playoff di Europa League è più che opportuno dar conto delle quote relative al " Vincente torneo ". Chi è la favorita dei bookmaker e chi le cosiddette " outsider "? Scopriamolo subito.

Liverpool favorito, più Milan che Roma per i bookie

Lo scorso anno vinse il Siviglia, con grandi rimpianti della Roma allora guidata da Josè Mourinho. Nell'edizione in corso gli andalusi non potranno però difendere il titolo in quanto hanno chiuso al 4° posto il loro girone di Champions. Un flop colossale.

Le big però non mancano, a partire da quel Liverpool che in Premier League sta lottando gomito a gomito con City e Arsenal per la vittoria del campionato. I bookmaker indicano nella squadra di Klopp la grande favorita per il trionfo finale: quota media da 3 volte la posta.

La prima alternativa ai Reds è rappresentata dall'attuale capolista della Bundesliga, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Stagione irripetibile per le Aspirine, che in stagione non hanno mai perso e hanno schiantato 3-0 il Bayern nello scontro diretto per il trono della Bundes. Puntando sulla vittoria finale del Bayer si può moltiplicare la puntata per circa 5.50 volte.

Il Milan deve guadagnarsi l'accesso agli ottavi nel playoff con il Rennes. Intanto, i bookie piazzano i rossoneri alle spalle di Liverpool e Bayer per la vittoria dell'Europa League: quota 7.50 per l'eventualità che ad alzare la coppa, sotto il cielo di Dublino, sarà il Diavolo di Pioli.

Prima della Roma, nelle previsioni degli allibratori, ci sono altre due rappresentanti della Premier League. Il Brighton di De Zerbi e il West Ham, vincitore della scorsa edizione della Conference League, pagano entrambe 12.

Poi è il turno dei ragazzi allenati da Daniele De Rossi, alle prese con un ostacolo insidioso come il Feyenoord (tanto per cambiare). I giallorossi arriveranno fino in fondo per poi vincere, riscattando la delusione dello scorso anno? Un simile scenario è in lavagna a 15. Sale a 20 invece l'offerta per l'Atalanta di Gasperini che in lavagna va a braccetto con il Benfica dell'ex Juve Di Maria.

Poco accreditato il Marsiglia di Gattuso, bancato vincitore a 33. Estremo outsider di questa graduatoria il Qarabag, offerto all'astronomica quota di 250!