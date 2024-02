Pronostico Torino-Lecce, ecco una combo da giocare

I giallorossi in campionato non sono ancora riusciti a conquistare i tre punti in trasferta

© LAPRESSE Il programma della 25ª giornata di Serie A prevede la sfida tra il Torino di Ivan Juric e il Lecce di Roberto D'Aversa. La compagine granata sta attraversando uno straordinario periodo di forma, Duvan Zapata e compagni nelle precedenti 10 gare di campionato hanno perso soltanto sul campo della Fiorentina (1-0) mentre nelle restanti 9 partite hanno conquistato i tre punti in 4 occasioni. Il ruolino di marcia interno del Torino recita 5 vittorie, 5 pareggi e 1 sola sconfitta mentre il Lecce in trasferta vanta ancora lo "0" nella casella dei successi (5 pareggi e 7 sconfitte con soltanto 9 gol all'attivo e 20 al passivo). Tre punti in arrivo per i granata? Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 su Cplay è proposto a 1.73 mentre su Goldbet e Better moltiplica la posta per 1.70. La "combo" che lega il successo dei granata al Multigol 1-4 è offerta invece a 1.82. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

