Conte per il post Allegri? Cosa dicono le quote. E Mourinho...

L'ombra di Antonio Conte torna ad aleggiare insistentemente sulla panchina della Juventus. Non per questa stagione ma in vista del 2024/25. Già, perché almeno per questa stagione Allegri resta al suo posto al timone della barca bianconera. Difficile pensare ad un suo esonero in questi mesi (a dispetto dei recenti risultati negativi), ipotesi che i bookie bancano addiritura a quota 25. Dal 1° settembre però la musica è ben diversa e, in caso di mancata conferma di Allegri, il tecnico salentino sale in cima alle preferenze dei bookie.