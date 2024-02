Serie A, Inter-Salernitana: quote e pronostico del match

Il programma della 25ª giornata di campionato mette a confronto Inter e Salernitana. Numeri da urlo per la capolista al "Meazza", ben 9 vittorie in 11 gare con 26 gol fatti e soltanto 6 subiti. I campani in trasferta ne hanno segnati solo 7, un numero di gol che ha permesso a Candreva e compagni di portare a casa soltanto 6 punti (1 successo, 3 pareggi e 7 ko).

Nerazzurri avanti all'intervallo

Quota popolare per il segno 1 (a 1.15) che non sembra quindi in discussione. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare o il Multigol Casa 2-4 in lavagna a circa 1.40 o l'1 primo tempo offerto su Cplay a 1.50, su Snai a 1.53 e su Eurobet a 1.54.