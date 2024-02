Verona-Juve, che battaglia al Bentegodi: ecco il pronostico di Gollo Predictor

Verona e Juventus si giocano la 25ª giornata del campionato di Serie A; il match è in programma sabato 17 febbraio alle ore 18.00. Si tratta di una sfida molto importante per entrambe le formazioni, con i padroni di casa in lotta per la salvezza e gli ospiti desiderosi di riscattare gli ultimi deludenti risultati.