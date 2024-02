Guardiola contro Pochettino: il pronostico di Manchester City-Chelsea

Con il 3-1 al Copenaghen sono undici vittorie di fila per il Manchester City . La squadra allenata da Guardiola punta alla vetta in campionato e sabato ha un match importante contro il Chelsea di Pochettino . A Stamford Bridge finì 4-4 e quello è stato l'ultimo pareggio in Premier League per i Blues , al momento decimi in classifica dopo la vittoria per 3-1 in casa del Crystal Palace .

City favorito ma l'1 paga "solo" 1.35

Vittoria sofferta per i londinesi contro il Palace, senza contare che in campionato sono ben dieci le sconfitte all'attivo due delle quali recenti e pesantissime: 2-4 contro i Wolves, 1-4 contro il Liverpool. L'unico acuto del Chelsea in un big match risale alla sfida con il Tottenham del 6 novembre: 4-1 per Palmer e compagni.

Il City all'Etihad vanta 8 vittorie e 3 pareggi ed eccezion fatta per l'ultimo match giocato contro l'Everton (0-0 parziale) è sempre andato al riposo in vantaggio. Inutile dire chi sia favorito per i bookmaker: Cplay banca il segno 1 finale a quota 1.35, offerta che scende a 1.33 su Bet365 e a 1.30 su Sisal.

Negli ultimi 4 precedenti in casa del City, il Chelsea non è mai riuscito a segnare. L'ipotesi che entrambe le squadre vadano a segno è in lavagna a 1.70, il No Goal invece paga doppio.