Verona-Juventus, la giocata che può valere quota 75. E Alcaraz...

Battere il Verona (terz'ultimo) per venir fuori da un momento difficile. Questo l'obiettivo della Juventus , in campo sabato alle 18 al Bentegodi . Bianconeri a -10 dall' Inter che deve anche recuperare un match, l' Hellas in campionato ha vinto solo 4 partite su 24 ed è reduce dallo 0-0 in casa del Monza . Salvezza possibile per gli scaligeri, per la Juve (priva dello squalificato Bremer ) sarà dunque un impegno da non sottovalutare.

Quanti gol segna la Juve? I precedenti dicono...

Un dato relativo alle due squadre salta subito all'occhio: 22 Under 3,5 in 24 giornate per la Juve, 19 invece per il Verona. Difficilmente, con loro in campo, si vedono partite con più di tre gol totali. Non solo, nelle ultime tre giornate la Juventus ha collezionato altrettanti Under 2,5, facendo fatica a concretizzare le occasioni.

Al Bentegodi la Juve tornerà a segnare almeno due gol? L'esito Over 1,5 Ospite viaggia a 1.91 sulla lavagna Cplay, a 1.90 invece su Snai e a 1.83 su Sisal.

Stando agli ultimi 10 precedenti con l'Hellas l'esito da giocare sarebbe il Multigol Ospite 1-2: quota 1.55. E a proposito di scontri diretti...

All'andata decisivo Cambiaso: e Allegri...

Juve batte Verona 1-0 negli ultimi tre confronti in campionato. Il più recente è datato 28 ottobre, quando un guizzo di Cambiaso nei minuti di recupero del secondo tempo fece esplodere lo Stadium. Per chi crede che la storia possa ripetersi deve accendere l'opzione combo "Cambiaso primo marcatore (o anche ultimo)+ risultato esatto 0-1" a quota 75. Per la cronaca, in quel convulso finale fu espulso anche un agitatissimo Allegri. Max riceverà nuovamente un cartellino rosso? Eventualità in lavagna a 15.