Monza-Milan, l'analisi e il pronostico del match

Il Milan dopo aver archiviato la pratica Europa League con un sonoro 3-0 inflitto al Rennes è pronto per tornare a giocare in campionato. I rossoneri in Serie A con la vittoria contro il Napoli (1-0) hanno fatto registrare il nono risultato utile consecutivo (7 vittorie e 2 pareggi). Il Monza, padrone di casa e prossimo avversario della squadra di Pioli, non perde invece da 3 giornate consecutive. Nel dettaglio i brianzoli hanno prima battuto per 1-0 il Sassuolo e poi hanno regalato un doppio 0-0 contro Udinese e Verona.