Premier League, quote e pronostico di Everton-Crystal Palace

Sette giorni dopo è ancora il Crystal Palace il protagonista del Monday night di Premier League (25ª giornata). La squadra allenata da Roy Hodgson , dopo aver perso in casa per 3-1 contro il Chelsea , deve respingere la minaccia portata da un motivatissimo Everton che non vince da 7 giornate (4 sconfitte e 3 pareggi). Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza in piena regola, ecco chi è favorito per le quote .

Hodgson ko al Goodison Park? Le quote...

Considerando solo le ultime 4 giornate il Crystal Palace ha incassato ben 14 reti. Chi ospita invece i problemi li ha nel segnare: al Goodison Park l'Everton ha realizzato solo 13 gol in 12 incontri. Occhio al numero "16": tanti sono i No Goal fatti registrare dall'Everton nel corso del campionato, così come gli Over 1,5 consecutivi collezionati dal Crystal Palace.

Si tratta del quarto confronto in stagione tra le due squadre, all'andata l'Everton ha vinto per 3-2 e anche in FA Cup i Toffees hanno avuto la meglio, in casa, per 1-0, nel "replay" reso necessario dal pareggio a reti inviolate maturato al Selhurst Park di Londra.

Nelle previsioni degli operatori di scommesse l'Everton è destinato a interrompere il digiuno, il segno 1 vale 1.73 per il bookmaker Cplay mentre Eurobet e Bet365 valutano 1.70 il successo di Beto e compagni. Per chi apprezza giocate di tipo combo può scegliere, a seconda del coefficiente di difficoltà, tra la 1X+Multigol 1-3 a quota 1.72, e la 1X+Multigol 1-4 a 1.40.