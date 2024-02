Liga, 25ª giornata: quote e pronostico di Athletic Bilbao-Girona

Il posticipo della 25ª giornata di Liga è anche il big match del lungo weekend spagnolo. Al San Mamès l' Athletic Bilbao quinto in classifica ospita il Girona , secondo. La squadra di Michel ha capito che almeno per quest'anno, negli scontri diretti col Real , non è proprio cosa: il complessivo 0-7 incassato nel doppio confronto lo dimostra. Ma occorre reagire, già nel fortino basco, dove l'Athletic ha perso al debutto contro il Real (chi altrimenti) e poi macinato 9 vittorie e 2 pareggi.

Statistiche, quote e pronostico

Prima di farsi travolgere dalla marea blanca il Girona aveva pareggiato 0-0 contro un'altra squadra basca, la Real Sociedad. Insomma, periodo di appannamento per una squadra che comunque ha segnato 52 reti in 24 giornate. L'Athletic di Berenguer nel suo stadio ha messo a segno 31 delle 42 reti totali ma va dato conto di come il trend delle ultime 10 giornate reciti, in maggioranza, No Goal (8 uscite) e Under 2,5 (7 uscite).

Così le statistiche ma le quote hanno idee diverse. Il Goal viene ritenuto molto probabile ed è offerto da Cplay a 1.60, a 1.57 da Snai, a 1.55 da Better. A vincere secondo gli operatori sarà l'Athletic, l'1 si attesta sull'1.95 mentre pareggio (al Montilivi finì 1-1) e vittoria del Girona pagano circa 3.60.

Non sembra starci male una combo del tipo 1X+Over 1,5 (Athletic imbattuto e almeno due gol in partita) a quota 1.57.