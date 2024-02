Serie C, quote e pronostico del derby Avellino-Casertana

Per le quote è favorito l'Avellino

Le statistiche dicono che nelle ultime 11 partite giocate dall'Avellino la squadra di casa non ha mai vinto. In 26 partite giocate sono ben 19 le uscite del No Goal per l'undici allenato da Michele Pazienza e, al pari della Casertana, l'Under 2,5 conta 17 apparizioni.

La Casertana in trasferta ha perso solo a Benevento (0-1), per il resto ha all'attivo 6 vittorie e 6 pareggi. Per le quote però è l'Avellino a partire favorito, la vittoria (che in campionato al Partenio manca dal 25 ottobre) è offerta a 1.71 dal bookmaker Cplay. Per Sisal invece l'1 degli irpini è valutato 1.67, su Snai l'offerta scende a 1.65. Avellino a segno almeno due volte? Interessante l'Over 1,5 Casa a quota 1.85.