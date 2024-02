Sinner primo in classifica ATP entro fine anno? Tutt'altro che impossibile...

Il 2024 di Sinner è iniziato nel segno dei trionfi. Dopo aver vinto il primo Slam della sua carriera, gli Australian Open , l'azzurro ha concesso il bis vincendo l' Atp 500 di Rotterdam in finale contro De Minaur . Il neo numero 3 del mondo ha iniziato quella che potrebbe essere la scalata verso la vetta del ranking Atp , tanto che sono in molti a chiedersi se e quando l'altoatesino riuscirà a centrare l'ambizioso traguardo. Un interrogativo che è ovviamente oggetto di scommesse : puntate aperte sul mercato " Sinner numero 1 al mondo entro il 31 dicembre " e non solo...

Quote Sinner numero 1 e Grande Slam

Quindici vittorie di fila per quello ritenuto da molti addetti ai lavori il tennista più forte al mondo in questo momento. Jannik Sinner punta alla posizione numero 1 del Ranking ATP, traguardo alla portata dell'altoatesino se si pensa che i bookmaker pagano questa opzione tra 2 e 2.50 volte la posta.

I bookie si scatenano poi aprendo il gioco sul numero di tornei vinti dall'azzurro nel 2024. L'opzione Over 6,5 (quindi almeno 7 tornei vinti, ne mancano 5) è offerta a 1.60 mentre sale a 1.90 la quota per almeno 11 finali disputate da Jannik nella stagione 2024. Australian Open in cassaforte... e gli altri Slam? I bookie si chiedono quante vittorie centrerà Sinner nei più importanti tornei della stagione. Vale 1.90 l'ipotesi che il bottino di Sinner si fermi ad un solo Slam mentre si sale a 2.25 per l'opzione "2 Slam". Per 3 Slam conquistati da Sinner l'offerta sale a 6 mentre l'impresa del Grande Slam (tutti e 4 i tornei principali vinti) paga 66 volte la posta!