Inter-Atletico, che sfida tra Inzaghi e Simeone: ecco chi vince per i bookie

L' Inter è pronta a scendere in campo per la gara d'andata degli ottavi di Champions . Al Meazza va in scena il primo round contro l' Atletico Madrid , primo e imbattuto nel gruppo E con 4 vittorie e 2 pareggi (17 gol fatti e 6 subìti). Zero sconfitte anche per l'Inter che ha chiuso la prima fase con 3 successi e altrettanti pareggi, 8 gol fatti e 5 al passivo.

Inter in Champions: sempre così al Meazza...

Il Meazza per l'Inter, il Metropolitano per l'Atletico: difficile per chiunque vincere in queste autentiche fortezze. Decisamente meno irresistibili invece i Colchoneros lontano da casa. Nelle euro trasferte gli spagnoli hanno subìto 4 dei 6 gol totali e anche in Liga le sconfitte esterne si sono susseguite con preoccupante regolarità per Simeone: Siviglia, Girona, Athletic Bilbao e Barcellona solo per non andare troppo a ritroso.

I bookmaker danno fiducia all'Inter, favorita a 1.82 su Cplay, a 1.80 su Bwin e a 1.78 su Planetwin. Per il 2 degli spagnoli le quote oscillano tra 4.20 e 4.70. Dunque, un divario piuttosto netto.

Da ricordare che a San Siro l'Inter ha battuto 1-0 il Benfica, 2-1 il Salisburgo e pareggiato 0-0 con la Real Sociedad. Tutti score compresi nella combo 1X+Under 3,5 che in questa sfida è offerta a 1.56.