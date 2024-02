Southampton-Hull City, pronostico e quote del match

Al " St. Mary's Stadium " va in scena il recupero della 29ª giornata di Championship . Da una parte scende in campo il Southampton di Russell Martin , squadra capace di evitare la sconfitta in 23 delle precedenti 24 gare di campionato (17 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta), mentre dall'altra c'è l' Hull City , club posizionato in classifica 16 punti sotto i " Saints " ma comunque in piena lotta per provare a terminare il torneo in zona playoff promozione.

Sono ben 20 le reti realizzate dal Southampton nelle precedenti 5 gare interne di campionato. I "Saints" nel dettaglio hanno battuto senza grossi problemi Blackburn (4-0), Swansea (5-0), Plymouth (2-1), Sheffield Wed (4-0) e Huddersfield (5-3).

Entrambe a segno

Per le quote il segno 1 al novantesimo (a 1.54) non sembra in discussione ma occhio a non dare per scontato il No Goal. Il successo dell'Hull City, reduce da 3 vittorie consecutive in trasferta, è in lavagna a 5.25 ma un suo gol si gioca mediamente a 1.45. Il Goal (gli ospiti hanno fatto registrare il Goal in 7 delle ultime 10 trasferte del torneo) al termine del secondo tempo è un esito offerto su Cplay a 1.64, su Snai a 1.60 e su Planetwin365 a 1.63.