Il pronostico di Gollo su Napoli-Barcellona: una stagione in gioco al Maradona

Napoli-Barcellona , un incontro carico di tensione che si svolgerà nell’ andata degli ottavi di finale della Champions League , è fissato per mercoledì 21 febbraio alle ore 21:00. Entrambe le squadre si giocano praticamente la stagione in questa delicata sfida.

Il nostro Gollo-Predictor, grazie ai suoi algoritmi basati su migliaia di combinazioni di dati statistici, ci offre un punto di vista decisamente utile per dei pronostici quanto più affidabili possibile.

Il Napoli, attualmente lontano dalla vetta del campionato e in ritardo anche per il quarto posto, ha appena cambiato nuovamente l’allenatore, con Calzona al posto di Mazzarri. I campioni d’Italia sono reduci dal pareggio interno con il Genoa e hanno vinto solo una delle ultime 5 partite in Serie A.

Dall’altra parte, il Barcellona è attardato in campionato, con un distacco di 8 punti dalla capolista Real Madrid. Queste due squadre si sfidano per la quinta volta in una manifestazione UEFA, e i catalani non hanno mai perso contro il Napoli. Entrambe le squadre hanno sempre segnato e subito almeno un gol nei loro incontri precedenti.

Statistiche e pronostico

Analizzando i dati statistici, notiamo che, per quanto riguarda i cartellini, non c’è una differenza sostanziale tra le due squadre: i padroni di casa hanno ricevuto 54 cartellini contro i 58 dei blaugrana. La forbice si mantiene stretta anche se consideriamo i dati relativi alle partite in casa e fuori casa: 2,17 per il Napoli contro 2,33 per il Barcellona.

Tuttavia, c’è una differenza significativa nei tiri nello specchio della porta: il Napoli ha registrato 125 tiri contro i 156 degli spagnoli, con una media di 5,21 contro 6,24. Inoltre, gli uomini di Xavi risultano decisamente più fallosi, con 270 falli commessi rispetto ai 246 del Napoli, ovvero 10,33 contro 9,42.

In base all'analisi statistica e algoritmica di GOLLO, il mio pronostico si orienta verso l'ESITO GOL e il SEGNO 2 FALLI COMMESSI.