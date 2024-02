Champions League, pronostico Porto-Arsenal: quote e statistiche del match

Allo stadio "do Dragão" va in scena Porto-Arsenal, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La compagine portoghese si presenta all'appuntamento con i "Gunners" dopo aver fatto registrare 9 vittorie e 1 pareggio nelle precedenti 10 gare disputate davanti al proprio pubblico. Anche gli inglesi non scherzano, 5 successi consecutivi in Premier League e nelle ultime due trasferte disputate hanno battuto West Ham e Burnley rispettivamente per 6-0 e 5-0.