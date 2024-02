Pronostici Serie A, Torino-Lazio: l'analisi del match

Recupero della 21ª giornata di Serie A , il palinsesto mette a confronto Torino e Lazio . Le due squadre al momento sono separate in classifica soltanto da un punto, la compagine granata (imbattuta da ben 6 gare di fila in campionato) in casa vanta 5 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta mentre il club biancoceleste in trasferta ha fatto registrare 5 successi, 1 pareggio e 6 sconfitte.

Le statistiche parlano chiaro

Di norma con il Torino in campo in questa stagione difficilmente si riesce ad assistere a una partita ricca di gol e spettacolo. La squadra allenata da Ivan Juric ha centrato l'Under 2,5 in 17 match su 24 (8 volte su 12 davanti al proprio pubblico) e con solamente 6 reti al passivo vanta la miglior difesa interna del torneo alla pari di quella dell'Inter e della Juventus. La possibilità che questo incontro regali al massimo 2,5 reti al novantesimo è proposta su Cplay a 1.43 mentre su Goldbet e Better moltiplica una qualsiasi puntata per 1.42.

Lazio senza pareggi da 4 trasferte consecutive, la partita si preannuncia molto equilibrata con il segno X in lavagna a 2.90.