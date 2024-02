Pronostico Cosenza-Sampdoria, match da brividi per Pirlo

Cosenza-Sampdoria è il match che inaugura il weekend cadetto. Ottimo momento per i calabresi, che con 11 punti ottenuti nelle ultime 5 giornate sono a meno due dai playoff . Discorso diverso per la Samp di Pirlo , che contro il Brescia è stata beffata a tempo scaduto da Adorni (1-1 a Marassi). Liguri a +3 sulla zona playout e con una sola vittoria all'attivo nelle ultime otto giornate: 2-1 al Tombolato di Cittadella .

Cosenza favorito ma...

Insieme alla FeralpiSalò la Samp è rimasta l'unica squadra della B a non aver pareggiato 0-0. I blucerchiati invece sono stati una certezza in fatto di Multigol 2-4: ben 21 partite sulle 25 giocate, infatti, sono terminate con minimo due, massimo quattro reti totali. La Samp non ha subìto gol in trasferta solo in casa del Modena mentre la squadra di Fabio Caserta al San Vito-Marulla non ha segnato solo contro il Parma capolista.

Match dunque delicato per i liguri che comunque hanno dato prova più volte di saper uscire fuori da situazioni difficili. Cosa dicono le quote? Cosenza favorito a 2.40 su Cplay e Better, su Bet365 il segno 1 si gioca a 2.38. Puntando sul pareggio e sul 2 blucerchiato l'offerta media è di circa 3 volte la posta.

A proposito di pareggio, la Samp non divide la posta in trasferta dal 7 ottobre: 1-1 contro l'Ascoli. Da valutare il mercato "Multi chance X o Under 2,5" a quota 1.40.