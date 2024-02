Pronostico Real Sociedad-Villarreal, vincono Kubo e compagni? Le quote...

La 26ª giornata di Liga si apre a San Sebastiàn con l'anticipo Real Sociedad-Villarreal. I baschi padroni di casa sono sesti in classifica con 40 punti e sono reduci dalla vittoria per 2-1 in casa del Maiorca. Il Villarreal nelle ultime 5 giornate ha pareggiato quattro volte e con 26 punti è 13° in classifica.