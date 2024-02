Serie A, Calzona rischia l'esonero per i bookie! E Conte...

Il prossimo 26 maggio finirà la Serie A edizione 2023/24 ma in quella data diverse panchine potrebbero essere saltate. Sulla già nutrita lista di esoneri , infatti, secondo i bookmaker potrebbero finire i nomi di altri allenatori . In tanti, a giudicare dalle quote disponibili attualmente sul mercato , potrebbero non terminare la stagione. Ecco chi rischia di più secondo gli operatori .

Allenatori a rischio: Ranieri e non solo

Essere favoriti in questa tipologia di scommessa non è cosa buona. Fatto sta che in pole position, se si parla di esonero/dimissioni entro il 25 maggio, ci sono Claudio Ranieri e Alessio Dionisi: per ciascuno di loro l'esonero paga solo 1.45. Una sentenza. Ma agli altri non va molto meglio.

Liverani nulla ha potuto al debutto contro l'Inter, la sua Salernitana resta inchiodata all'ultimo posto con poche chances (al momento) di salvarsi. E i bookie bancano a 2.25 l'allontanamento del tecnico da Salerno prima della fine del campionato.

Per i bookmaker rischia grosso anche Di Francesco, il suo Frosinone conserva solo 3 punti di vantaggio sul terz'ultimo posto e la sua panchina, quote alla mano, traballa: l'esonero si gioca infatti a 1.75.

D'Aversa via da Lecce vale 2.50 volte la posta mentre il trittico formato da Nicola, Cioffi e Baroni è offerto a 2.75. E i bookie non risparmiano neppure Calzona! Appena il tempo di sbarcare a Napoli che già prende forma l'esonero, che si attesta su quota 3.50!