Serie A, pronostico e quote di Lecce-Inter

L' Inter non si ferma, batte la Salernitana per 4-0 e centra il 18° risultato utile consecutivo in campionato (15 vittorie e 3 pareggi). La compagine di Simone Inzaghi ora si appresta a giocare in trasferta sul campo di un Lecce che ha perso ben 7 delle precedenti 9 gare del torneo. I nerazzurri lontano dal " Meazza " con 29 gol all'attivo e 6 al passivo hanno fatto registrare la bellezza di 10 successi e 2 pareggi.

Lecce, ecco l'esito ritardatario

Per i bookie il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro non sembra in discussione. La vittoria del club nerazzurro è proposta mediamente a 1.40 mentre la doppia chance 1X è in lavagna a circa 2.80. Dando un rapido sguardo al ruolino di marcia del Lecce si nota subito che la compagine salentina non ha mai centrato il Parziale/Finale 2/2 nelle ultime 15 giornate. La possibilità che l'Inter riesca prima a terminare in vantaggio il primo tempo e poi a conquistare i tre punti al novantesimo è proposta su Bet365 a 2.20 mentre su Cplay e Snai paga doppio.