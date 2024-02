Chelsea-Liverpool, il pronostico e le quote della finale di EFL Cup

Nella cornice del " Wembley Stadium " Chelsea e Liverpool sono pronte a giocarsi la finale della EFL Cup . I " Blues " si presentano all'appuntamento dopo aver eliminato il Middlesbrough con un complessivo 6-2 (i ragazzi di Mauricio Pochettino dopo aver perso l'andata al " Riverside Stadium " per 1-0 sono riusciti a ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico) mentre i " Reds " nel turno precedente hanno archiviato la pratica Fulham per 3-2 (2-1 all'andata e 1-1 al ritorno).

Porte violate al 90'



Le quote di questo incontro sorridono alla squadra allenata da Jurgen Klopp. Il Liverpool nelle ultime 15 gare ufficiali ha perso soltanto in Premier League contro l'Arsenal mentre nelle restanti 14 partite ha fatto registrare 11 vittorie e 3 pareggi. Il Chelsea in altrettante partite ha centrato per 8 volte il successo, 3 sono i pareggi e 4 le sconfitte.

Il segno 1 al termine del secondo tempo di gioco paga mediamente 3.20 mentre il segno 2 si gioca a circa 2.15. Da non escludere il Goal proposto su Cplay a 1.55, su Bwin a 1.57 e su Goldbet a 1.53.