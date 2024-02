Pronostico Juve-Frosinone, il "poker" che paga 70 volte la posta!

Sempre intriganti le proposte dei bookie sui marcatori. Yildiz ha già segnato due volte in stagione contro il Frosinone e l'ipotesi che il talentino turco timbri il cartellino per la terza volta, magari da fuori area, è offerta a 4. Quota che sale a 7 per un gol dalla distanza di Soulé (contro la Roma il gioiello di proprietà bianconera ci è andato vicinissimo, solo un miracolo di Svilar ha evitato il gol) mentre un gol da fuori di Kaio Jorge è bancato a 10.

Barrenechea, in quota c'è l'espulsione

Barrenechea è il terzo giovane di proprietà della Juve che in questa sfida proverà a mettersi in mostra. Da vedere se si farà notare in positivo o meno. Il centrocampista ha il giallo facile, occhio a contenere la foga: i bookmaker pagano 30 volte la posta un cartellino rosso all'argentino. Quota che sale a 50 in caso di gol+cartellino (giallo o rosso) mentre si vola a 210 per il mercato "Barrenechea gol e assist".

Marcatore+risultato esatto: quota pazzesca per...

Puntate aperte sulla tipologia combo "Marcatore+Risultato esatto". McKennie è tra i giocatori meno reclamizzati se si parla di gol ma di fatto è diventato un intoccabile per Allegri. Qualora dovesse trovare spazio anche contro i laziali è da tenere d'occhio per giocate ambiziose come "McKennie marcatore+risultato esatto 4-1": quota da 60 volte la posta.

Il rientrante Bremer è sempre un brutto cliente per le difese avversarie sui calci da fermo. Il nome del brasiliano che compare su un tabellino finale che recita "4-1 Juve " è un'eventualità in lavagna a 70.

Alcaraz primo marcatore e... la proposta dei bookie

"Alcaraz può giocare". Così disse Allegri in conferenza stampa e chissà che il centrocampista argentino non possa lasciare il segno contro i laziali. Un'eventualità che prende forma il lavagna a quota 15 sotto forma di "Alcaraz primo marcatore e segno 1 finale".