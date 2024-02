Il pronostico di Roma-Torino, che sfida tra Lukaku e Zapata

All'andata Torino-Roma fu una questione tra giganti: 1-1 scritto nella ripresa dalle reti di Lukaku e Zapata . Il secondo atto stagionale della sfida tra giallorossi e granata va in scena lunedì (ore 18.30) all'Olimpico di Roma. De Rossi cerca la quinta vittoria in campionato contro Juric , sconfitto in casa dalla Lazio nel recupero disputato giovedì.

Bookie convinti: sarà Under 2,5 ma...

Quattro degli ultimi cinque precedenti tra le due squadre hanno fatto registrare l'Under 2,5 e il Toro è rimasta l'unica squadra della Serie A ancora senza somma gol 4. In più, le fatiche dei piemontesi ma anche dei giallorossi (costretti ai rigori dal Feyenoord nel playoff di Europa League) potrebbero farsi sentire.

Per le quote dunque l'Under 2,5 è molto probabile: 1.53 l'offerta del bookie Cplay mentre su Better e GoldBet si scende a 1.50.

La Roma però arriva col morale alto alla sfida e all'Olimpico, con De Rossi al timone, ha sempre segnato almeno due reti in campionato. Quota interessante per l'esito Multigol Casa 2-4, una giocata che moltiplica la posta per 2.25.