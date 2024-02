Pronostico Fiorentina-Lazio: occhio al parziale/finale

Tentazione parziale/finale X/X: che quota!

Fa specie come al tramonto della 25ª giornata la Fiorentina non abbia ancora centrato il parziale/finale X/X: unica squadra rimasta in Serie A a lamentare questo particolare "ritardo". La Lazio in trasferta ha diviso la posta solo a Verona, per il resto si contano 6 vittorie e altrettante sconfitte.

Resta quindi una sfida aperta a qualsiasi risultato anche se le quote non nascondono una certa "preferenza" per il colore viola. Su Cplay e Planetwin la vittoria dei toscani è offerta a 2.30 mentre su Bet365 è quotata a 2.25. Pareggio e segno 2 sono opzioni da circa 3.10 e 3.35 volte la posta. Come pronostico si può optare per un esito Multi chance: la giocata X o Goal rende 1.57 volte la posta.

Il primo parziale/finale X/X dei viola è invece offerto a 4.50.