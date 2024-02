Pronostico West Ham-Brentford, gli ospiti non pareggiano da 18 giornate

Nel Monday night di Premier League si sfidano West Ham e Brentford , due squadre in crisi di risultati. Peggio gli ospiti, con 25 punti in altrettante giornate: 3 vittorie e 11 sconfitte lo score degli ultimi 14 turni. Gli Hammers nel girone di ritorno non hanno ancora vinto (3 pareggi seguiti da tre ko) e vogliono tornare a festeggiare davanti al loro pubblico per non rovinare quanto di buono fatto vedere nella prima metà di campionato.

Pronostico Multigol e... Multi chance

Le statistiche generali delle due squadre certificano un feeling comune con gli esiti Goal e Over 2,5. Se invece ci si focalizza sul rendimento casa/fuori si riscontra, sponda West Ham, un perfetto equilibrio tra Under/Over e Goal/No Goal: ciascuna delle 4 classi di esito fa registrare 6 uscite. Discorso simile per il Brentford versione trasferta: 6 Under e 6 Over, 5 Goal e 7 No Goal.

Altro elemento in comune: 8 uscite del Multigol 2-4 in 12 gare interne per il West Ham, 8 apparizioni dello stesso esito nelle 12 trasferte giocate dal Brentford. Puntando su questa opzione in West Ham-Brentford la quota è di circa 1.50 mentre l'offerta sale a 2.02 optando per il Multigol 2-3 (due o tre reti in partita).

In un match che si preannuncia (anche per le quote) equilibrato è da valutare l'esito Multi chance X primo tempo o X finale: a 1.76 su Cplay, a 1.70 su Snai e a 1.68 su Eurobet. Il Brentford non pareggia da ben 18 giornate di fila, praticamente un intero girone!