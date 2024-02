Bundesliga e Sportradar estendono fino al 2032 l'accordo esclusivo

Bundesliga International , una controllata della DFL Deutsche Fußball Liga , e Sportradar (NASDAQ: SRAD) hanno annunciato oggi l'estensione e l'espansione della loro partnership globale per ulteriori sei anni, fino alla fine della stagione 2031-2032. Nel corso del periodo coperto dall'intesa, le due parti collaboreranno per portare sul mercato dati e audiovisivi innovativi, che mirano a migliorare ancora l'offerta per i tifosi di tutto il mondo. La partnership attuale si sarebbe conclusa alla fine della stagione 2025-2026.

Con questo rinnovo anticipato, Sportradar ottiene i diritti per:

Concedere in sub-licenza contenuti video delle prime due divisioni tedesche alla propria rete globale di clienti di scommesse sportive;

Raccogliere e distribuire in esclusiva dati di partite live per le scommesse, collaborando con la Bundesliga e i suoi stakeholder su un allineamento dei dati dei media (a partire dalla stagione 2025-26);

Fornire diritti di scommessa e streaming per tutte le partite della Virtual Bundesliga, l'offerta esports della DFL;

Espandere il prodotto e migliorare il campo di applicazione della Virtual Sports Bundesliga di Sportradar, l'esperienza di gioco interattiva unica nel suo genere;

di Sportradar, l'esperienza di gioco interattiva unica nel suo genere; Combattere ulteriormente il match-fixing, con l'inclusione di servizi di educazione e prevenzione, oltre al monitoraggio delle scommesse già attivo attraverso il Sistema Universale di Rilevamento Frodi (UFDS) di Sportradar, rafforzando l'impegno di entrambi i partner per l'integrità.

Questa estensione dell'accordo conferma lo status di Sportradar come fornitore ufficiale dei diritti di scommessa e streaming per la Bundesliga e la Bundesliga 2 (al di fuori della regione DACH: Germania, Austria e Svizzera) e include altre proprietà della DFL come la Supercoppa tedesca e gli incontri di play-off per la retrocessione di ogni stagione. Inoltre, rafforza la posizione di Sportradar nella raccolta e nella distribuzione di dati ufficiali.

Essendo due leader globali nello sviluppo della tecnologia sportiva, l'innovazione è un pilastro chiave della partnership. Entrambe le parti sono impegnate nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi finalizzati a coinvolgere il mercato e creare esperienze immersive per i tifosi dello sport in tutto il mondo.

Peer Naubert, Chief Marketing Officer di Bundesliga International, ha dichiarato: "La Bundesliga è da tempo considerata globalmente un leader nell'innovazione di ultima generazione, e la nostra partnership a lungo termine con Sportradar conferma questa posizione. Fin dall'inizio, abbiamo inteso spingere i limiti della tecnologia a beneficio del tifoso, e questa proroga anticipata dell'accordo - che ci farà superare i 25 anni di collaborazione - è il risultato della fiducia e dell'entusiasmo che condividiamo per il futuro".

Moritz Gloeckler, SVP Rights and Strategic Projects di Sportradar, ha dichiarato: "Siamo il partner ideale per lavorare con la Bundesliga nell'espandere e approfondire la base di tifosi attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti basati su AV e dati, utilizzando le ultime tecnologie come lo streaming aumentato e l'Intelligenza Artificiale. Questo accordo si inserisce nella nostra strategia più ampia di investire selettivamente in diritti a lungo termine su sport globali chiave, che consentano l'innovazione continua e il miglioramento dell'offerta per i nostri clienti. Non vediamo l'ora di vivere ancora molti anni di partnership con la Bundesliga per ridefinire insieme l'esperienza del tifoso di calcio".