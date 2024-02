Ottavi di FA Cup, il pronostico di Bournemouth-Leicester

Bournemouth-Leicester è una delle partite valevoli per gli ottavi di FA Cup. Entrambe le squadre hanno superato il primo step vincendo i rispettivi incontri per 3-2, dunque con più di un brivido. Poi, è arrivata una comoda vittoria casalinga: il Bournemouth ha vinto 5-0 contro lo Swansea, il Leicester si è sbarazzato del Birmingham per 3-0.

Per le quote Bournemouth favorito ma...

Il Leicester è primo in Championship ma viene da due sconfitte di fila, cosa che in stagione era capitata solo a novembre. Momento complicato anche per il Bournemouth che in Premier League non vince da cinque giornate (tre pareggi e due sconfitte). Dunque, il match di coppa è un'occasione importante per il rilancio di entrambe le squadre.

A vincere, secondo i bookmaker, sarà il Bournemouth, che nell'anno della retrocessione del Leicester aveva battuto le Foxes sia all'andata che al ritorno: il segno 1 al 90' vale circa 1.70.

Da segnalare che l'ultima volta in cui il Leicester non ha segnato risale all'11 novembre. Possibile dunque il Goal, offerto mediamente a 1.60.