Champions all'Inter? Come il Psg. Dybala e le quotazioni Roma in rialzo

Apertissime le scommesse sulla corsa Champions e non solo. Bookmaker scatenati su Scudetto, salvezza e qualificazione alla prossima (rinnovata) edizione della Champions League. Partiamo dalla situazione relativa al mercato "Qualificato in Champions" che, appunto, vale la partecipazione alla principale competizione europea per club.

Corsa Champions, che bagarre!

La tripletta di Dybala contro il Torino rilancia la candidatura della Roma che in lavagna scende da quota 5.50 a 3.50. Ma la corsa al quarto posto è apertissima, tanto che il Bologna dopo il successo sul Verona è sceso da quota 4 a 3.

Tutte le pretendenti devono fare i conti con l'Atalanta di Gasperini, che dopo cinque vittorie consecutive in Serie A ha pareggiato 1-1 contro il Milan. Quota che oscilla tra 1.65 e 1.85 per la qualificazione della Dea alla prossima Champions, il tutto alla vigilia del recupero di campionato contro l'Inter.

Meno probabile per i bookmaker che a finire tra le prime 4 possano essere le altalenanti Fiorentina e Lazio: per ciascuno di loro il moltiplicatore... Champions è pari a 10 volte la posta. Per il Napoli la quota può arrivare fino a 12, il pareggio a Cagliari allontana sempre di più i Campioni d'Italia dall'obiettivo quarto posto.

Quote Scudetto, Inter in pole position

Se batte l'Atalanta Inzaghi vola a +12 su Allegri. A prescindere dal risultato del recupero i bookie non hanno dubbi su chi vincerà lo Scudetto, quota irrisoria per i nerazzurri dati a 1.01.

La Juve (una sola, sofferta vittoria nelle ultime 5 giornate) invece è proposta a 20 e il Milan a 25. Valutazioni astronomiche per tutte le altre, basti pensare che l'Atalanta è offerta a 250 e il Bologna a 500!

Champions, Inzaghi sulla scia di City, Real e Arsenal

La Champions è un altro obiettivo dell'Inter in questo caldissimo finale di stagione. I nerazzurri hanno battuto 1-0 l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi e puntano ad andare il più lontano possibile nel torneo che li ha visti arrivare fino alla finalissima (persa col City) lo scorso anno.

Quanche chances ha l'Inter di alzare l'ambita coppa? In lavagna Lautaro Martinez e compagni vanno a braccetto col Psg, il trionfo vale 9 tanto per i francesi quanto per i ragazzi di Inzaghi.

Per gli operatori lo scenario più probabile è una conferma del Manchester City, che si gioca campione d'Europa per la seconda volta di fila a 2.75. La prima alternativa è il Real Madrid di Ancelotti, offerto a 5.50, sul terzo gradino del podio ci sono l'Arsenal e Bayern a quota 7.50 nonostante le sconfitte per 1-0 rimediate rispettivamente da Porto e Lazio.

A proposito dei biancocelesti, l'eventuale trionfo in Champions dei capitolini oscilla tra 75 e 100. Insomma, secondo i bookmaker a Sarri servirà un mezzo miracolo...

Chi retrocede? Cosa dicono le quote

Essere favoriti in questa tipologia di scommessa non è un fatto lusinghiero. Nell'occasione davanti a tutti c'è la Salernitana, per cui la retrocessione in Serie B sembra davvero inevitabile: quota 1.05. A rischiare di più nella graduatoria stilata dai bookmaker c'è poi il Verona, che si gioca in cadetteria il prossimo anno a 1.65. Il terzo posto all'inferno secondo gli allibratori è appannaggio del Cagliari, quotato a 1.75.

E se almeno una di loro dovesse smentite le previsioni dei bookie? Tra le squadre che non possono sentirsi al sicuro gli operatori puntano il dito verso il Sassuolo, bancato a 2.25. Il Frosinone degli juventini Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea è un'opzione da 3.25 volte la posta.