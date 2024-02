Pronostico Feyenoord-Groningen, ecco chi vince secondo i bookie

La vice capolista della Eredivisie contro la sesta in classifica della Eerste Divisie (Serie B olandese). Ovvero, Feyenoord-Groningen, match che mette in palio l'accesso alla finale di Coppa d'Olanda.

Quote scommesse: quanti gol segna il Feyenoord per i bookie

Sulla carta è un match a senso unico, il Feyenoord è avversario di categoria superiore e nel corso del torneo ha eliminato Utrecht, AZ Alkmaar e soprattutto il Psv, squadra che sta dominando in lungo e in largo il massimo campionato olandese. Tre vittorie nel segno del parziale/finale 1/1 e con massimo due reti segnate al 90'. Già, perché la forza del Feyenoord è anche nella difesa tanto che nelle ultime nove gare giocate tra campionato e coppe si registrano (al 90') altrettanti Under 2,5.

Il Groningen nel turno precedente ha avuto la meglio ai rigori sul Fortuna Sittard, rigori che come noto sono stati invece fatali in Europa League alla squadra allenata da Slot contro la Roma di De Rossi. Feyenoord super favorito secondo i bookmaker, su Cplay il segno 1 finale paga 1.12 mentre su Eurobet la quota scende a 1.10 e addirittura a 1.08 su William Hill.

Il Feyenoord ha le carte in regola per andare a segno da due a quattro volte: il Multigol Casa 2-4 si gioca a 1.45 mentre l'Over 2,5 Casa paga 1.50.