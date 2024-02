Pronostico Lazio-Milan, le quote sorridono ai rossoneri

Nella cornice dello stadio Olimpico è tutto pronto per dare inizio alla 27ª giornata di Serie A . Da una parte scende in campo una Lazio che con il 2-1 subito a Firenze è scivolata a -8 dal quarto posto mentre dall'altra c'è un Milan posizionato al terzo posto e reduce dal pareggio per 1-1 con l' Atalanta .

Il ruolino di marcia interno della compagine biancoceleste recita 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte mentre il club rossonero in trasferta vanta 7 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte. Capitolo gol fatti e subìti: l'undici allenato da Maurizio Sarri in casa vanta 13 reti all'attivo e 9 al passivo mentre quello di Stefano Pioli in esterna ha realizzato la bellezza di 28 gol subendone 24.

Show all'Olimpico

Le quote vedono il Milan partire leggermente con i favori del pronostico, il segno 2 al termine del secondo tempo si gioca a circa 2.25 mentre la vittoria della Lazio è in lavagna mediamente a 3.35. Da segnalare che nelle precedenti 7 giornate di campionato Leao e compagni non hanno mai fatto registrare né la "Somma Gol 3" né il "2 primo tempo". Possibile che il match si sblocchi prima dell'intervallo, piace la "combo" Over 0,5 primo tempo+Over 0,5 secondo tempo offerta su Cplay a 1.84, su Snai a 1.77 e su Eurobet a 1.85. Può starci anche il Goal al triplice fischio.