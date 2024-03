Formula 1, quanto vale oggi puntare su Leclerc mondiale? Le quote

La prima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 è in Bahrain . Le monoposto sono pronte a sfrecciare sul tracciato di Manama , tra tutte occhi puntati ovviamente sulla nuova Ferrari SF-24 . Nelle previsioni dei bookmaker è proprio la Rossa di Charles Leclerc a rappresentare la principale antagonista della Red Bull del campione in carica Verstappen . Puntate apertissime dunque su Mondiale piloti e Vincente GP del Bahrain .

Mondiale piloti, che quota per Leclerc!

Secondo gli operatori il quarto titolo Mondiale di Verstappen non è in discussione: il trionfo di MadMax non sfonda il muro dell'1.20. Quote di conseguenza molto più alte per tutti gli altri piloti, con Leclerc che in lavagna è alle spalle di Verstappen. Il trionfo del monegasco renderebbe circa 10 volte la posta.

Terza alternativa secondo gli allibratori è Lando Norris della McLaren, scuderia protagonista di un finale di 2023 in crescendo. I bookie più "ottimisti" bancano a 13 il suo trionfo ma si può arrivare anche a quota 16.

Occhi puntati anche su Hamilton, che come noto il prossimo anno farà parte del team Ferrari. Si presenterà a Maranello con il titolo iridato in tasca? Scenario suggestivo ma sulla carta poco probabile: vale tra le 15 e le 20 volte la posta. Meno accreditato l'altro ferrarista, Carlos Sainz, che si gioca campione del mondo a 25.

GP del Bahrain, favoriti e outsider

Lo scorso anno Max Verstappen dominò in Bahrain dall'inizio alla fine e non può che essere lui il grande favorito nella gara di sabato: il "bis" dell'olandese vale circa 1.30. In quota il primo rivale di Max è il ferrarista Leclerc, che in Bahrain trionfò due anni fa. Puntando sul monegasco vincente nel primo GP del 2024 si può moltiplicare la posta mediamente per 8 volte.

Gli altri? Il trionfo in gara di Sergio Perez è offerto a 12, Lewis Hamilton si gioca a 16 mentre Sainz sale a 19.