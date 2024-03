Pronostici Serie A, l'analisi e le quote di Udinese-Salernitana

Al " Bluenergy Stadium " è tutto pronto per dare il via a Udinese-Salernitana . Per i friulani la sfida contro i campani potrebbe rappresentare l'occasione giusta per centrare il secondo successo stagionale davanti al proprio pubblico. I bianconeri infatti nelle prime 12 gare interne hanno fatto registrare soltanto 1 vittoria, ben 8 pareggi e 4 sconfitte.

La Salernitana in trasferta non se la passa di certo meglio, sono solo 6 i punti conquistati dalla squadra di Liverani lontano dallo stadio Arechi (1 successo, 3 pareggi e 8 sconfitte).

Friulani favoriti

Le quote pendono nettamente dalla parte dell'Udinese. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è proposto su Cplay a 1.64 mentre su Goldbet e Better paga 1.63. Occhio a non escludere in controtendenza l'Over 2,5, i friulani hanno chiuso le ultime 5 gare del torneo con al massimo due reti al novantesimo.