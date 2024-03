Pronostico Monza-Roma, Palladino contro De Rossi: chi vince per i bookie

Quote e pronostico

In questo ciclo positivo i brianzoli hanno chiuso ben quattro volte con la porta inviolata, subendo solo due reti dal Milan battuto comunque per 4-2. Da segnalare che il Monza ha fatto registrare la somma gol 4 in una sola occasione, in casa del Verona.

La Roma non pareggia da sette giornate e sette sono anche gli Over 2,5 consecutivi collezionati dai giallorossi. All'andata la squadra allora allenata da Mourinho vinse 1-0 all'Olimpico con gol al 90' di El Shaarawy. Un'altra vittoria giallorossa è offerta a 2.05 mentre l'1 del Monza renderebbe 3.50 volte la posta.

Lukaku e compagni dovrebbero andare a segno una o due volte all'U-Power Stadium, l'esito da provare è il Multigol Ospite 1-2. In alternativa, occhio al Multigol 2-4. Esito pagato 1.53 da Eurobet, 1.51 da Cplay e 1.50 da Snai.