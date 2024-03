Pronostico Torino-Fiorentina, quote e statistiche del match

Il programma della 27ª giornata di Serie A prevede il confronto tra il Torino e la Fiorentina . La squadra di Ivan Juric in casa proverà a riscattare la sconfitta subìta lunedì scorso sul campo della Roma (3-2). I granata in campionato hanno già disputato 13 match davanti al proprio pubblico e in 11 di questi sono riusciti sempre a conquistare almeno un punto (6 vittorie e 5 pareggi).

La Viola non vince da 4 trasferte consecutive, dopo l'1-0 ottenuto a Monza nel corso della 17ª giornata i toscani hanno prima perso contro Sassuolo (1-0), Lecce (3-2) e Bologna (2-0) e poi hanno pareggiato per 1-1 contro l'Empoli.

Poche reti in vista a Torino

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata. Il segno 1 è proposto mediamente a 2.60 mentre il "2" è in lavagna a 2.90. Poche reti in vista al novantesimo, le statistiche delle due squadre parlano chiaro ed entrambe hanno centrato per 9 volte l'Under 2,5 rispettivamente in casa (Torino) ed in trasferta (Fiorentina). L'esito che prevede al massimo 2 reti al triplice fischio è offerto su Cplay a 1.52, su Snai a1.55 e su Goldbet a 1.53.