Pronostico Valencia-Real Madrid, Ancelotti favorito ma il Mestalla è un fortino

Next stop, Valencia . La prossima tappa del Real Madrid di Ancelotti in Liga è al Mestalla dove sabato sera i Blancos sono attesi dalla squadra allenata da Ruben Baraja . In questo stadio il Valencia ha subìto solo 6 reti in 12 partite di campionato: miglior difesa casalinga della Liga , un bel guanto di sfida al super attacco madrileno.

Under 1,5 Ospite oppure Over? Cosa dicono le quote

Una sfida che trova terreno fertile anche in ambito scommesse. Vale la pena segnalare che al Mestalla, in Liga, il Valencia ha subìto più di un gol solo dall'Osasuna (peraltro a fine agosto). Il Real nelle ultime cinque trasferte di campionato ha sempre segnato minimo uno, massimo due gol: nessuna goleada, insomma. E anche contro il Siviglia è stato necessario chiamare in causa i super poteri di Modric per trovare l'unico, decisivo gol per risolvere la pratica.

Uno degli interrogativi da porsi è quindi quanti gol segnerà il Real al Mestalla. Nelle previsioni dei bookie l'Over 1,5 Ospite è in leggero vantaggio sull'Under: su Cplay quota 1.76 per i Blancos a segno almeno due volte contro l'1.88 previsto per massimo un gol di Rudiger e compagni. Su Sisal l'Over 1,5 Ospite si gioca a 1.72 mentre l'Under è a 1.93. Snai banca invece l'Over 1,5 Ospite a 1.75 e l'Under 1,5 Ospite a 1.87.