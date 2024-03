Manchester City-Manchester United, il pronostico e le quote del match

Nella cornice dell' Etihad Stadium è tutto pronto per dare il via al derby di Manchester . La squadra allenata da Guardiola arriva all'appuntamento con i " Red Devils " dopo aver fatto registrare la bellezza di 9 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 11 giornate di Premier League . Lo United di ten Hag invece in campionato è reduce dalla sconfitta subita sul campo del Fulham, un 2-1 che ha messo la parola fine su una serie di 4 successi consecutivi.

"Citizens" nettamente favoriti

Gli ultimi tre confronti ufficiali andati in scena all'Etihad Stadium sono sempre terminati con la vittoria dei "Citizens". In questo incontro il successo di Haaland e compagni è offerto solamente a 1.27 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 3.60. Le occasioni da rete non dovrebbero mancare, gli ultimi tre City-United hanno sempre visto la "combo" Goal+Over 2,5 rispondere presente al triplice fischio dell'arbitro. In questo match il Goal si gioca mediamente a 1.73 mentre l'Over 2,5 è proposto su Cplay, Snai e Goldbet a 1.35. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare l'accoppiata Multigol Casa 2-4+Multigol Ospite 1-2 in lavagna a 2.47.