Pronostico Inter-Genoa, nerazzurri super anche a metà gara: il dato è clamoroso

Quattro "poker" di fila, otto vittorie consecutive in Serie A e la sensazione di poter dominare qualsiasi avversario. L' Inter vista contro l' Atalanta fa davvero paura, tra i nerazzurri e la "nona sinfonia" di fila in Serie A c'è il Genoa , l'ultima squadra capace (29 dicembre) di impedire il successo alla truppa di Inzaghi : a Marassi fu botta e risposta tra Arnautovic e Dragusin.

Quanti gol segna l'Inter? Quote e pronostico

Nelle ultime 11 giornate il Genoa ha perso solo contro l'Atalanta e nelle ultime sei trasferte non ha mai subìto più di una rete. Numeri importanti che in presenza dell'Inter rischiano tuttavia di ricevere una forte spallata, se i nerazzurri giocheranno con l'atteggiamento feroce messo in campo contro la Dea.

Inter gigantesca anche a metà gara. Basti pensare che nelle gare di campionato giocate al Meazza Lautaro e compagni sempre andati in vantaggio al riposo, eccezion fatta per lo 0-0 parziale contro la Roma. Inoltre, solo il Bologna è riuscito ad andare a segno a San Siro nei primi 45' di gioco: rigore di Orsolini.

Per le quote la nona vittoria di fila dell'Inter è molto probabile: 1.26 l'offerta di Cplay e Planetwin, 1.25 quella di Eurobet. La quota si alza a 1.53 per l'esito Multigol Casa 2-4 mentre se si restringe il range al Multigol casa 2-3 il moltiplicatore è 1.90.