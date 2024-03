Pronostico Osasuna-Alaves, per i bookie è match da Under ma...

La 27ª giornata di Liga si chiude all’Estadio El Sadar di Pamplona, teatro di Osasuna-Alaves . Le due squadre viaggiano, relativamente tranquille, a metà classifica . L’ Osasuna ha ottenuto 7 punti nelle ultime 3 giornate ma in generale Budimir e compagni hanno fatto peggio rispetto allo scorso campionato, chiuso al 7° posto. L’ Alaves ha tre pareggi alle spalle e ha 4 punti in meno rispetto agli odierni rivali. La loro ultima sconfitta esterna risale al 18 dicembre, 0-3 in casa del Girona .

La giocata “alternativa” che vale quota 2.30

Il match appena citato è stato anche l’ultimo in cui, con l’Alaves in campo, si è visto il segno 1 al termine del primo tempo. L’altra curiosità statistica dei baschi riguarda un perdurante “ritardo”: sono ancora gli unici a non aver segnato due reti esatte in un singolo incontro. Due reti esatte le ha invece segnate l’Osasuna nello scontro diretto dell’andata, terminato 2-0. Un altro Under 2,5 è ritenuto probabile dai bookmaker: vale 1.47 per Cplay, GoldBet e Better.

Per una giocata più ambiziosa è da segnalare l’esito “Almeno una squadra segna esattamente 2 gol” a quota 2.30.