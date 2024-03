Pronostici Serie C, le quote di Carrarese-Cesena

Un Cesena in versione "inarrestabile" (8 vittorie consecutive in un campionato in cui non perde dalla lontanissima 2ª giornata) si appresta a giocare sul campo di una Carrarese che in casa ha totalizzato la bellezza di 35 punti su 42 (11 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta). I bianconeri dal canto loro in altrettante gare disputate in trasferta vantano una vittoria in meno e un pareggio in più, 33 i punti all'attivo frutto di 10 successi, 3 pareggi e 1 sconfitta.