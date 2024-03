La tripla europea con rimborso completo: ecco quanto vale per i bookie

Conclusi i turni di campionato in tutta Europa, si torna a giocare nelle coppe europee con i ritorni degli ottavi di Champions e l’andata di quelli di Europa League. In campo il Manchester City che – vinto un derby in rimonta 3-1 – ospita il Copenaghen dopo il 3 a 1 in Danimarca e cercherà di archiviare la pratica il prima possibile. In campo anche il PSG che – dopo il 2 a 0 del Parco dei Principi – va all’Anoeta, ospite della Real Sociedad che, in casa, è sempre un avversario ostico (vedi l’Inter nel girone). In campo anche l’Europa League con un derby tutto italiano all’Olimpico tra De Rossi e De Zerbi per l’andata degli ottavi di finale tra Roma e Brighton. Grandi amici, si sfidano per un posto ai quarti. Gli inglesi presentano diverse defezioni per infortunio, mentre la Roma ha il vento in poppa.