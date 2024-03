Pronostico Manchester City-Copenaghen, la scommessa "alternativa"

Da un 3-1 all'altro. Dopo aver battuto con questo risultato il Copenaghen nell'andata degli ottavi di Champions , il Manchester City ha concesso il "bis" contro il Manchester United nel derby di campionato . Il pass per i quarti sembra già in cassaforte per Guardiola , il cui ultimo ko risale al 6 dicembre: in casa dell' Aston Villa .

City vince entrambi i tempi? Ecco la quota

In Danimarca è arrivata la settima vittoria in sette euro-partite per i campioni in carica (21 gol fatti e 8 subìti). City travolgente, anche quando va in svantaggio: in Champions è capitato contro Stella Rossa e Lipsia, puntualmente ribaltate. E anche lo United domenica era andato avanti con Rashford...

Insomma, poco da aggiungere per una sfida sulla carta a senso unico. Cplay propone il segno 1 degli inglesi a quota 1.15, Sisal si ferma invece a 1.13 e Snai a 1.12. Due le opzioni da tenere d'occhio, entrambe sono a forti tinte City: "Squadra 1 segna nei 2 tempi: Sì" a 1.50 e "Squadra 1 vince entrambi i 2 tempi: Sì" a 1.90.