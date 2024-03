Allegri resta alla Juve? C'è chi ci scommette. E chi no...

Allegri resta alla Juventus, ci scommetti? Beh, nel caso non si vincerebbe moltissimo perché la quota delle maggiori agenzie per la conferma di Max anche nella prossima stagione non è altissima: tra 1,5 e 1,6. Insomma, i bookmaker credono che, alla fine, si fidano delle parole di Cristiano Giuntoli che da tempo ripete che la società non cambierà tecnico e vuole continuare con Allegri.

Eppure le voci di un divorzio circolano comunque, anche dopo le parole del consulente di Allegri, il procuratore Branchini. E le agenzie quotano i possibili sostituti. Il ritorno di Antonio Conte (che divide i tifosi bianconeri, alcuni dei quali non gli hanno perdonato l'addio del 2014 e soprattutto la firma con l'Inter) è dato fra i 2.75 e i 3, quindi buona quota ma non altissima (quindi non ritengono impossibile l'evento). E le stesse quote valgono per Thiago Motta, molto spesso associato alla Juventus dai media.

Meno probabili vengono ritenuti i nomi di De Zerbi (8), Xabi Alonso (12), Tudor (20), Farioli (15) o, addirittura, Mourinho, dato a 20.

Ma come stabiliscono le quote i bookmaker? Una parte della quota è legata alle informazioni arriva da esperti che raccolgono notizie nell'ambiente, una parte da algoritmi che modificano la quota anche in base alle giocate. Per le scommesse sulle partite la cosa è più scientifica perché ci sono le statistiche sulle squadre, sul cambio di allenatore... beh, si va un po' più a occhio. Quindi non sono mai da prendere troppo sul serio.